Olim Palus 2032 le prospettive della rigenerazione all' ombra della ciminiera

La questione di Olim Palus 2032 torna a dividere la politica locale. Dopo vent’anni, il piano di zona per la costruzione di 170 alloggi pubblici cambia nome, ma non risolve le tensioni. La modifica della denominazione ha riacceso le discussioni tra chi sostiene il progetto e chi invece mette in dubbio le sue prospettive di sviluppo. La questione resta aperta e il dibattito pubblico si infiamma ancora una volta.

La Svar è ora modificata, a partire dal nome, dato che il piano di zona 167 per 170 alloggi di edilizia residenziale pubblica per 622 abitanti insediabili, nato venti anni fa, d'ora in avanti si chiamerà "Olim Palus 2032", ma continua a far discutere la politica. A ormai 48 ore dall'approvazione.

