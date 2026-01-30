Ecco il nuovo piano Olim Palus - 2032 così il Comune ridisegna il quartiere dell’ex Svar

Il Comune di Latina ha approvato il nuovo piano di zona chiamato “Olim Palus - 2032” per riqualificare l’area dell’ex Svar. Ora si lavora per ridisegnare il quartiere, con interventi che mirano a rinnovare gli spazi e migliorare la vivibilità. La decisione arriva dopo le nuove norme del Piano Casa Italia 2026, che prevedono contributi per lo sviluppo urbano.

Via libera in Consiglio comunale. L’assessora Muzio: “Con questa delibera andiamo a soddisfare l’esigenza abitativa nel migliore dei modi”. Soddisfatta anche la sindaca Celentano Il Comune di Latina ridisegna il quartiere dell’ex Svar. E’ stato approvato il nuovo piano di zona, denominato “Olim Palus - 2032”, da realizzare nell’area dell’ex Svar, in virtù della recente legge finanziaria che attraverso il cosiddetto Piano Casa Italia 2026 ha previsto contributi per soddisfare le nuove esigenze abitative. Dopo il passaggio in commissione Urbanistica, il Consiglio comunale si è espresso in favore della proposta deliberativa del nuovo piano di zona e del relativo nuovo schema di convenzione per la costituzione dei diritti di superficie.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Olim Palus 2032

La riqualificazione dell’area Ex Svar prevede la realizzazione di oltre 170 alloggi e spazi dedicati ai servizi, come aree verdi, parcheggi e servizi per anziani e disabili.

L’Immobiliare Romagnoli torna a parlare dell’ex Svar e accusa il Comune di aver preso il controllo del sito senza legittimità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Nuovo piano di zona “Olim Palus - 2032”, ok dal Consiglio comunale agli alloggi per 622 abitanti. Le parole del sindaco Matilde Celentano e dell'assessore all'Urbanistica Annalisa Muzio - facebook.com facebook