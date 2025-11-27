L’ombra della camorra su due imprese scattano le interdittive antimafia della prefettura di Terni

Il prefetto di Terni, Antonietta Orlando, ha adottato due informative interdittive antimafia nei confronti di un consorzio, attivo nell'erogazione di servizi integrati a favore di Comuni, enti e imprese, e di una società cooperativa ad esso collegata, che opera nel settore del trasporto di merce.

