L’ombra della camorra su due imprese scattano le interdittive antimafia della prefettura di Terni

Ternitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prefetto di Terni, Antonietta Orlando, ha adottato due informative interdittive antimafia nei confronti di un consorzio, attivo nell’erogazione di servizi integrati a favore di Comuni, enti e imprese, e di una società cooperativa ad esso collegata, che opera nel settore del trasporto di merce. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

