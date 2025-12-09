Fossacesia dà il benvenuto ai 37 nuovi nati | un albero in dono per ogni bambino e un olivo piantato come augurio di pace e speranza FOTO
Fossacesia si arricchisce di nuova vita: 20 bambine e 17 bambini, nati tra il 1° novembre 2024 e 31 ottobre 2025, sono stati accolti dall’amministrazione comunale in una cerimonia semplice, ma carica di emozione. Per festeggiare il loro arrivo nella comunità, a ciascuna famiglia è stata donata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
