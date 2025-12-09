La tua Pigotta | un dono che fa nascere la speranza
Scopri il significato e l'importanza delle Pigotte, le bambole create dalle volontarie di Spi e Cgil di Arezzo in collaborazione con Unicef. Un'occasione per unire tradizione e solidarietà, donando speranza e supporto ai bambini più bisognosi. Un gesto semplice ma carico di significato, che coinvolge tutta la comunità in un atto di generosità e umanità.
Nuovo e tradizionale appuntamento con le Pigotte, bambole realizzate dalle volontarie di Spi e Cgil di Arezzo in collaborazione con Unicef. L’appuntamento di quest’anno è per le ore 15.30 di mercoledì 10 dicembre nell’auditorium Cgil di via Monte Cervino. L’evento sarà introdotto da Alessandra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Mercatino Delle Meraviglie Mercatini del Dono e adozione delle Pigotta UNICEF 21 Dicembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30 Teatrino di via Pasini 5, Marghera Unisciti a noi per una giornata speciale dove i veri protagonisti sono i bambini e il valore del dono! - - facebook.com Vai su Facebook
