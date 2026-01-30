A 97 anni passa 14 ore al Pronto soccorso | prima in attesa di una Tac poi di un mezzo che lo riportasse a casa

Un anziano di 97 anni ha trascorso più di 14 ore al pronto soccorso di Torrette dopo una caduta in casa. Ha aspettato prima di fare una Tac e poi di essere trasferito a casa con un’ambulanza. La lunga attesa ha preoccupato i familiari, che hanno lamentato la mancanza di risposte rapide.

L'odissea vissuta dall'uomo all'ospedale di Torrette, dopo essere caduto nella propria abitazione, è raccontata dalla nipote ANCONA – A seguito di una caduta domestica, a 97 anni passa 14 ore circa al pronto soccorso di Torrette nell'attesa di una Tac prima e di essere riportato a casa da un'ambulanza poi. Questa è l'odissea vissuta ieri, giovedì 29 gennaio 2026 da un pensionato, portatore oltretutto di disabilità e raccontata dalla nipote». Ieri mattina alle 8 – inizia a spiegare la parente del protagonista, suo malgrado, di questa triste storia – mio zio di 97 anni è stato caricato su di un'ambulanza ed è arrivato attorno alle 8,30 al Pronto soccorso dell'Ospedale di Torrette ad Ancona per una sospetta frattura del collo del femore, con dolore e immobilità».

