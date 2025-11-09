A 97 anni oltre 6 ore in attesa al Pronto Soccorso | costretta ad andare via senza cure

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la segnalazione giunta da una lettrice, indignata per l'attesa al Pronto Soccorso riservata alla madre, ultranovantenne. Tempi d'attesa lunghissimi e nel frattempo nessuna forma di assistenza. “Sabato 8 novembre c.m, ho accompagnato mia madre, una donna di 97. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Argomenti simili trattati di recente

“Un mio abito di oltre 10 anni fa. Secondo voi è ancora attuale?” #sposa #abitodasposa - facebook.com Vai su Facebook

ON THE LINE oggi ad Atene Musetti: - Primo titolo da oltre tre anni - Seconda vittoria vs Djokovic in 10 partite - Primo titolo dopo sette finali di fila perse - PRIMA QUALIFICAZIONE ALLE ATP FINALS Djokovic: - Titolo n. 101 - Primo titolo su cemento dalle Fin - X Vai su X

Per la pensione una nuova categoria dentro quota 97,6 e via dal lavoro prima dei 62 anni - Sindrome da burnout, lavoro troppo logorante, problemi a svolgerlo oltre una determinata età e così via dicendo. Lo riporta msn.com

Crisi climatica: fame acuta triplicata in 6 anni, colpite 96 milioni di persone - Le condizioni climatiche estreme, in particolare siccità e inondazioni, nell’ultimo anno hanno spinto oltre 96 milioni di persone in 18 Paesi verso l’insicurezza alimentare acuta. Secondo msn.com

Cesvi, con la crisi climatica la fame acuta triplica in 6 anni - La crisi climatica sta alimentando una catastrofe umanitaria senza precedenti: la fame acuta causata da siccità e inondazioni è più che triplicata in soli 6 anni, spingendo nel ... Segnala msn.com