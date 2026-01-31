Nuovo centro rifiuti di Sondrio | ci siamo

Il nuovo centro rifiuti di Sondrio si apre ufficialmente. Dopo aver firmato la convenzione con i comuni di Albosaggia, Caiolo, Castione e Montagna, ora manca solo l’ultimo passaggio formale per dare il via libera definitivo. L’apertura è ormai alle porte, e si aspetta solo il via libera finale per avviare il nuovo impianto di raccolta.

Dopo la firma della convenzione con Albosaggia, Caiolo, Castione e Montagna, mancava solamente un ultimo atto formale prima del via libera definitivo all'apertura del nuovo centro di raccolta rifiuti di Sondrio.Il regolamentoUn atto che è arrivato ieri, nella seduta del consiglio comunale del.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Sondrio Centro Centro rifiuti: Sondrio fa squadra con Albosaggia, Caiolo, Castione e Montagna A Sondrio, è stato inaugurato un nuovo Centro Intercomunale di Raccolta in via Ventina, realizzato con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del conferimento dei rifiuti e ampliare le possibilità di gestione delle tipologie di rifiuto domestico. “Ho cominciato una nuova relazione con Serena, quando ci siamo conosciuti ci siamo dimenticati di presentarci”: parla Manuel Bortuzzo Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sondrio Centro Argomenti discussi: Nuovo servizio di raccolta rifiuti: prosegue la posa dei cassonetti per carta e plastica; Nuovo centro rifiuti di Sondrio: ci siamo; A Polla realizzato un nuovo centro di raccolta rifiuti finanziato dal Pnrr; Centro Comunale di Raccolta Rifiuti ad Avellino nella ex Cecchini: 1 milione di investimento. A Polla taglio del nastro del nuovo Centro di raccolta differenziata dei rifiutiUna giornata importante per la comunità di Polla che oggi ha tagliato il nastro del nuovo Centro di raccolta differenziata dei rifiuti. La struttura sorge nella Zona Industriale ed è gestita dalla ... ondanews.it A Polla realizzato un nuovo centro di raccolta rifiuti finanziato dal PnrrRafforzare il sistema di gestione dei rifiuti e incrementare in modo significativo la raccolta differenziata: é questo l'obiettivo del nuovo Centro Comunale di Raccolta rifiuti realizzato dal comune d ... ansa.it #Sanità, cardiochirurgia pediatrica di Taormina di nuovo al centro dell'attenzione: la scelta della Regione punta a #Catania, le opposizioni scatenano la polemica. Le reazioni - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.