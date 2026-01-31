Nuovo centro rifiuti di Sondrio | ci siamo

Il nuovo centro rifiuti di Sondrio si apre ufficialmente. Dopo aver firmato la convenzione con i comuni di Albosaggia, Caiolo, Castione e Montagna, ora manca solo l’ultimo passaggio formale per dare il via libera definitivo. L’apertura è ormai alle porte, e si aspetta solo il via libera finale per avviare il nuovo impianto di raccolta.

Dopo la firma della convenzione con Albosaggia, Caiolo, Castione e Montagna, mancava solamente un ultimo atto formale prima del via libera definitivo all'apertura del nuovo centro di raccolta rifiuti di Sondrio. Un atto che è arrivato ieri, nella seduta del consiglio comunale.

Centro rifiuti: Sondrio fa squadra con Albosaggia, Caiolo, Castione e Montagna

A Sondrio, è stato inaugurato un nuovo Centro Intercomunale di Raccolta in via Ventina, realizzato con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del conferimento dei rifiuti e ampliare le possibilità di gestione delle tipologie di rifiuto domestico.

