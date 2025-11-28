Sempre più vicini ai cittadini | aperta la nuova sede Spi Cgil a Casatenovo
Un nuovo spazio di prossimità, un presidio sociale radicato nella comunità. Lunedì 24 novembre è stata inaugurata a Casatenovo la nuova sede dello Spi Cgil, in via Don Rossi 12, un punto di riferimento per pensionati, famiglie e cittadini che cercano tutela, orientamento e servizi alla persona. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
