Sempre più vicini ai cittadini | aperta la nuova sede Spi Cgil a Casatenovo

Leccotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo spazio di prossimità, un presidio sociale radicato nella comunità. Lunedì 24 novembre è stata inaugurata a Casatenovo la nuova sede dello Spi Cgil, in via Don Rossi 12, un punto di riferimento per pensionati, famiglie e cittadini che cercano tutela, orientamento e servizi alla persona. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

