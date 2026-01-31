Nuova linfa all' Esprit Nouveau il monumento trasformato in laboratorio culturale

Nel quartiere fieristico di Bologna, in Piazza della Costituzione 1, si trova un edificio in stile modernista che pochi conoscono bene. Dal 1977, questo monumento ha cambiato volto, diventando un vero e proprio laboratorio culturale. Molti passano davanti senza notarlo, ignari di cosa si nasconde dietro le sue pareti. Ora, con una nuova linfa, l’Esprit Nouveau si prepara a riaccendere l’interesse dei cittadini e degli appassionati d’arte.

Nel quartiere fieristico di Bologna, in Piazza della Costituzione 1, dal 1977 si erge un edificio in stile modernista che non tutti i cittadini conoscono, o tendono involontariamente a dimenticare relegandolo ai margini dell'immaginario urbano. Eppure, è un'architettura unica nel suo genere, ricca di significati e spunti di riflessione sul caldo e attualissimo tema dell'abitare. Si tratta del Padiglione Esprit Nouveau, voluto e realizzato dagli architetti Giuliano Gresleri e José Oubrerie, una fedele copia dell'originale parigino ideato da Le Corbusier e Pierre Jeanneret per l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs del 1925.

