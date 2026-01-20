L' ingresso del Monumento Naturale la Selva di Paliano trasformato in una discarica e dormitorio per tir

L’ingresso del Monumento Naturale La Selva di Paliano, uno dei tesori naturalistici della regione, si presenta ormai in condizioni di degrado. Quello che dovrebbe essere il punto di accesso principale si è progressivamente trasformato in un’area abbandonata, utilizzata come discarica e rifugio per veicoli pesanti. Questa situazione compromette la bellezza e l’integrità di un patrimonio naturale importante, richiedendo interventi per il suo recupero e tutela.

Come denunciamo instancabilmente oramai da anni, o meglio da decenni, la situazione del piazzale d'ingresso, area di proprietà regionale ma in concessione al Comune di Paliano, ha superato il livello di guardia Come denunciamo instancabilmente oramai da anni, o meglio da decenni, la situazione del piazzale d'ingresso, area di proprietà regionale ma in concessione al Comune di Paliano, ha superato il livello di guardia. Non è più solo una questione di estetica, è un'emergenza sanitaria e di sicurezza che non c'è. Da tempo è stato chiesto al comune anche dalle associazioni che hanno gestito in maniera provvisoria l'ex Parco Uccelli di mettere dei paletti per delimitare l'area ma la cosa non è mai stata fatta.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

La Regione Lazio Dice No al mega impianto fotovoltaico a ridosso della Selva di PalianoLa Regione Lazio ha deciso di stoppare la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico vicino alla Selva di Paliano.

Isola del Liri, presentato il progetto di valorizzazione del Monumento naturale di TremolettoOggi ad Isola del Liri è stato annunciato il progetto di valorizzazione del Monumento naturale di Tremoletto, insieme alla realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale nell’area dell’invaso.

