Conte ha trasformato il Napoli in un laboratorio di idee

Antonio Conte ha portato il Napoli a un nuovo livello tattico, introducendo il modulo 3-4-3. Questa scelta ha rappresentato un esperimento strategico che ha influenzato positivamente l’andamento della squadra. La trasformazione ha permesso di migliorare la compattezza e la fluidità del gioco, segnando un punto di svolta nella stagione del club. Un intervento che ha dimostrato come l’innovazione possa incidere sulla crescita di una squadra di alto livello.

Un esperimento visionario. Il passaggio al 3-4-3 non è solo la mossa che ha cambiato in meglio la stagione del Napoli di Antonio Conte. È qualcosa di più, è un evento che ha dato il via all'esperimento calcistico più visionario, e quindi più interessante, tentato da un allenatore di Serie A negli ultimi anni. In questo senso, l'andamento e le statistiche della partita contro la Cremonese sono una vera e propria cartina tornasole, nel senso che offrono una testimonianza molto significativa dell'enorme lavoro fatto dal Napoli, sul Napoli. È un discorso di efficacia ma anche di pura inventiva tattica, nel senso che la squadra di Conte sta esprimendo dei concetti e sta attuando dei meccanismi tutti nuovi, praticamente mai visti prima.

Napoli, un anno da favola - Due titoli, uno scudetto e una Supercoppa Italiana, come era riuscito a fare solo Maradona. msn.com

Il bilancio di Conte: "Napoli, un 2025 bellissimo. Hojlund ha margini di miglioramento incredibili" - Il tecnico fa un bilancio sull'anno solare dopo la vittoria di Cremona: "Con scudetto e Supercoppa un 2025 bellissimo: "Ogni volta che vince qualcuna che non sia tra Inter, Juve e Milan, vuol dire che ... msn.com

Il difensore brasiliano è ulteriormente cresciuto con Conte e ha scalzato il più giovane e quotato compagno di difesa. Il danese sembra trasformato. Di Cesare Gridelli e Guido Trombetti - facebook.com facebook

#supercoppa #riyadh Decisivo il rigore trasformato da Immobile, tre gli errori dagli undici metri per i nerazzurri. Lunedì sera la finale a Riyad contro gli uomini di Antonio Conte x.com

