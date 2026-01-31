Mancano poche ore alla fine della Novena della Candelora, e l’ottavo giorno invita tutti a prepararsi ad accogliere la vera Luce. È un momento per riflettere sulle ombre che ci accompagnano e trovare la forza di camminare con più fiducia nel Signore. La giornata si apre con una semplice consapevolezza: è ora di accendere il cuore e lasciar entrare la luce vera.

Verso il termine della Novena della Candelora, l’ottavo giorno ci guida ad accogliere la vera Luce per illuminare le nostre ombre e camminare con fiducia nel Signore. La Candelora ricorre il 2 febbraio, in questo giorno si festeggia la Presentazione di Gesù al Tempio, l’episodio è ben descritto nel Vangelo di Luca, e avviene quaranta giorni dopo la sua nascita.Questo giorno è anche dedicato alla purificazione della Vergine Maria perché, secondo la legge ebraica, la presentazione del figlio maschio e il rientro della madre in società, avvenivano quaranta giorni dopo il parto. Infatti per tutto il periodo la donna era tenuta lontana dalla comunità perché considerata impura. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena della Candelora, ottavo giorno: prepariamoci ad accogliere la vera luce

Il primo giorno della Novena della Candelora invita alla riflessione e alla preparazione interiore.

Nel secondo giorno della Novena della Candelora, ci prepariamo ad accogliere la vera luce che illumina il cammino.

NOVENA DELLA CANDELORA - GIORNO 1 – Maria nell’umilta che accoglie

Argomenti discussi: Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, ottavo giorno.

Novena della Candelora, quarto giorno: prepariamoci ad accogliere la vera luceQuarto giorno della Novena della Candelora per preparare la nostra anima ad accogliere la vera Luce, guidati dalla fede costante di Maria. lalucedimaria.it

Novena della Candelora, secondo giorno: prepariamoci ad accogliere la vera luceNel secondo giorno di Novena invochiamo la Luce che non tramonta. Una preghiera per purificare la nostra anima. lalucedimaria.it

NOVENA DELLA PURIFICAZIONE (Candelora) Dal 24 gennaio al 1° febbraio) SETTIMO GIORNO I. Per quella sì eroica obbedienza che voi esercitaste, o gran Vergine, nell’assoggettarvi alla legge della purificazione, ottenete anche a noi la più esatta obbedi - facebook.com facebook