Il ministro Nordio precisa di non aver mai sostenuto che i giudici siano allineati con le tesi dei pubblici ministeri. Durante l’ennesimo dibattito sull’andamento della giustizia, Nordio ha chiarito che le sue parole sono state interpretate male. Non ha mai affermato che i giudici siano “appiattiti” sui pm, ha detto, e ribadisce il suo impegno a migliorare il sistema senza alimentare polemiche infondate.

«Non ho mai detto e non lo dirò mai che i giudici siano appiattiti sulle tesi del pubblico ministero». Sono le parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha risposto alle domande dei giornalisti fuori dall’aula magna del palazzo di giustizia dove si è svolta la cerimonia d’ inaugurazione dell’anno giudiziario. La difesa dell’esperienza personale e del ruolo della magistratura «L'ho visto per esperienza che moltissime volte mi hanno dato torto e poi ho anche riconosciuto che avevano ragione loro - aggiunto -. Quindi condivido perfettamente quello che ha detto il presidente Ondei. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Anno giudiziario, Nordio: “Mai detto che i giudici siano appiattiti sul pm”

Approfondimenti su Anno Giudiziario

La riforma della giustizia sul tavolo del governo sta scaldando gli animi.

Oggi a Milano si apre l’anno giudiziario, con il presidente Ondei che critica la riforma Nordio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Anno Giudiziario

Argomenti discussi: Anno giudiziario, scintille fra D'Ascola e Nordio su magistrati e riforma; Anno giudiziario, Nordio: Tesi blasfeme contro riforma giustizia; Nordio: Ministero protagonista di profondo rinnovamento; In Cassazione è andato in scena il nuovo duello sulla giustizia tra Nordio e i magistrati.

Inaugurazione anno giudiziario, Nordio: La legge non è fatta per punire la magistratura né per rafforzare il governoInaugurazione anno giudiziario, Corte d'appello di Roma: Mai come oggi le toghe sembrano vulnerabili. Corte d'appello di Milano: La riforma non ... affaritaliani.it

Apre anno giudiziario alla presenza di Nordio. Il ministro: La riforma non avrà effetti politiciNon è accettabile sostenere che i giudici non sono sufficientemente terzi e imparziali perché sarebbero appiattitisulle richieste del 'collega' pubblico ministero. Se fosse così vi sarebbe una gr ... msn.com

L'ANNO GIUDIZIARIO | Il bilancio del procuratore della Repubblica: «La riforma non risolve i problemi della giustizia» facebook

Quei vertici di Corti d'appello con le tessere di corrente in tasca, grazie alle quali hanno fatto carriera, che hanno trasformato le loro relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario in comizi corporativi contro la riforma, hanno realizzato il miglior spot per il Si' x.com