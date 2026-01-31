Giustizia | Nordio ' su riforma clima arroventato mai detto che giudici appiattiti a pm'

La riforma della giustizia sul tavolo del governo sta scaldando gli animi. Il ministro Nordio replica alle polemiche dicendo che il testo non è punitivo e che, anzi, rafforza il ruolo del pubblico ministero, elevandolo a quello di giudice. Le opposizioni continuano ad attaccare, ma il ministro insiste: niente colpi di martello, solo un passo avanti per migliorare il sistema.

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "E' sufficiente leggere il testo della legge per vedere che non solo non è affatto punitiva, ma eleva il rango del pubblico ministero a quello di giudice. Che venga percepita come una punizione nei confronti della magistratura può anche dipendere da quell'atmosfera arroventata che da molte parti è stata in queste settimane suscitata". Lo afferma il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in merito alla riforma sulla giustizia, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano. L'aggettivo "punitiva" è stato utilizzato dalla procuratrice generale Francesca Nanni che ha criticato la recente riforma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

