Giustizia | Nordio ' riforma non avrà effetti politici no persecuzione se vince sì' 2

Il ministro Nordio assicura che la nuova riforma della giustizia non avrà effetti politici e che non ci sarà persecuzione se si vince. Spiega che i criteri del sorteggio sono ancora in fase di definizione e che si può trovare un accordo su quelli. Il governo lavora per una soluzione, ma niente cambiamenti improvvisi o stravolgimenti.

(Adnkronos) - Tutti i criteri del sorteggio, spiega il ministro Nordio, "sono in fieri: su quelli un dialogo può essere trovato. La stessa possibilità di ricorrere per Cassazione contro la decisione dell'Alta Corte disciplinare può essere oggetto di discussione. Non è vero come hanno detto alcuni che sia precluso il ricorso per Cassazione, l'articolo che istituisce l'alta Corte disciplinare dice che in seconda istanza si può andare davanti al plenum, ma non dice affatto che sia escluso l'articolo 111 della Costituzione". Il Guardasigilli all'inizio e alla fine del suo intervento rimarca l'importanza del confronto.

