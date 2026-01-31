‘Non somiglio a un angelo’ | affresco ‘Meloni’ a San Lorenzo in Lucina | sopralluogo della Soprintendenza

La Soprintendenza di Roma ha fatto un sopralluogo nell’affresco ‘Meloni’ a San Lorenzo in Lucina. La questione nasce dal volto dell’angelo, che somiglia molto alla premier Giorgia Meloni, e dall’ordine del ministro Giuli di verificare cosa si sia fatto. Ora si attende una decisione su come intervenire o se lasciare il dipinto così com’è.

