‘Non somiglio a un angelo’ | affresco ‘Meloni’ a San Lorenzo in Lucina | sopralluogo della Soprintendenza

La Soprintendenza di Roma ha fatto un sopralluogo nell’affresco ‘Meloni’ a San Lorenzo in Lucina. La questione nasce dal volto dell’angelo, che somiglia molto alla premier Giorgia Meloni, e dall’ordine del ministro Giuli di verificare cosa si sia fatto. Ora si attende una decisione su come intervenire o se lasciare il dipinto così com’è.

Il caso dell’angelo con il volto della premier e l’ordine del ministro Giuli. Sarà un sopralluogo della Soprintendenza Speciale di Roma ad accertare la natura dell’intervento sul dipinto contemporaneo in una cappella della basilica di San Lorenzo in Lucina e a decidere il da farsi. La decisione è stata presa dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha incaricato la soprintendente Daniela Porro di effettuare immediatamente i rilievi nella chiesa del centro storico di Roma, dopo che Repubblica aveva sollevato il caso dell’affresco raffigurante un angelo con tratti somiglianti alla premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, volto di Giorgia Meloni su un affresco dopo restauro, lei: "Non somiglio a un angelo" - VIDEO

A Roma, la Basilica di San Lorenzo in Lucina torna sotto i riflettori dopo il restauro di un affresco che mostra il volto di Giorgia Meloni.

San Lorenzo in Lucina, Meloni risponde alla polemiche: “No, di certo non somiglio a un angelo”

Il premier Giorgia Meloni risponde alle polemiche nate dopo l’articolo di Repubblica che ha scatenato il gossip sul cherubino della Basilica di San Lorenzo in Lucina.

Meloni scherza su affresco con il suo volto: No, decisamente non sembro un angelo

non somiglio a unMeloni sul restauro della Basilica di San Lorenzo: No, non somiglio a un angeloNo, decisamente non somiglio a un angelo e la emoji di una risata. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Instagram ... iltempo.it

non somiglio a unVolto Meloni su affresco, Vicariato: Indagine. La premier: Non somiglio a un angeloLeggi su Sky TG24 l'articolo Volto Meloni su affresco, Vicariato: 'Indagine'. La premier: 'Non somiglio a un angelo' ... tg24.sky.it

