San Lorenzo in Lucina Meloni risponde alla polemiche | No di certo non somiglio a un angelo

Il premier Giorgia Meloni risponde alle polemiche nate dopo l’articolo di Repubblica che ha scatenato il gossip sul cherubino della Basilica di San Lorenzo in Lucina. Dopo i lavori di restauro, alcuni hanno notato che il volto del piccolo angelo assomiglierebbe alla stessa Meloni. La premier ha preso la parola per chiarire: “No, di certo non somiglio a un angelo”. La discussione continua a far discutere, tra ironia e polemiche sui social e nelle dichiarazioni ufficiali.

Un articolo pubblicato in esclusiva da Repubblica ha aperto un aspro dibattito su un particolare affresco apparso nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. Sembrerebbe, anche se non vi sono conferme ufficiali, che dopo un restauro su uno degli affreschi sia apparso un cherubino che avrebbe il volto piuttosto simile a quello del premier, Giorgia Meloni. In più, questo reggerebbe "un cartiglio con disegnato lo stivale". La testata prosegue nell'articolo sostenendo che i lavori non sarebbero stati messi in atto da restauratori professionali, ma da Bruno Valentinetti, che "si presenta con sacrestano, ma anche decoratore" e che potrebbe essere un "candidato nelle file de La Destra – Fiamma Tricolore nel primo municipio di Roma".

