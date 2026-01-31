Non riconoscevo più mio figlio poi ho trovato le bombolette Come funziona la droga del palloncino | zero tracce ma rischi altissimi

Una mamma si rivolge ai carabinieri dopo aver riconosciuto il comportamento strano del figlio. Il ragazzo era diventato nervoso, chiedeva spesso soldi e usciva di nascosto con gli amici. La svolta arriva quando la donna trova alcune bombolette, che rivelano l’uso di una sostanza chiamata “droga del palloncino”. Una trappola invisibile che non lascia tracce evidenti ma mette a rischio la vita dei giovani.

Nervosismo, richieste frequenti di denaro, uscite improvvise con amici senza dare alcuna spiegazione. «Poi ho iniziato a trovare bombolette metalliche nei giardini sotto casa». È così che una donna di 50 anni di Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, racconta di aver scoperto che il figlio ventenne faceva uso della cosiddetta droga del palloncino, l’inalazione di gas esilarante per fini ricreativi. L’ordinanza di divieto a Limbiate. La pratica è sempre più diffusa tra giovani e adolescenti, al punto che – come scrive il Corriere della Sera – il Comune di Limbiate è arrivato ad adottare un’ ordinanza che vieta la detenzione e l’utilizzo delle bombolette in tutte le aree pubbliche, in particolare nei parchi e nelle vicinanze delle scuole.🔗 Leggi su Open.online

