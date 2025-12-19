Annalisa | Prima facevo tre lavori poi non riconoscevo più il mio corpo La mia vita con la fibromialgia

Annalisa condivide il suo percorso tra tre lavori e una diagnosi di fibromialgia, una malattia cronica complessa e spesso invisibile. I sintomi vari e debilitanti possono cambiare radicalmente la vita di chi ne soffre, rendendo difficile il quotidiano e il benessere personale. La sua testimonianza ci invita a comprendere meglio questa condizione e l’impatto profondo che può avere sulle persone.

La fibromialgia è una malattia cronica che può usare una grande varietà di sintomi, anche molto invalidanti. La storia di Annalisa, 48 anni: "Accettarla non è stata facile, c'è chi si ritrova completamente solo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

