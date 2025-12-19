Annalisa | Prima facevo tre lavori poi non riconoscevo più il mio corpo La mia vita con la fibromialgia

Annalisa condivide il suo percorso tra tre lavori e una diagnosi di fibromialgia, una malattia cronica complessa e spesso invisibile. I sintomi vari e debilitanti possono cambiare radicalmente la vita di chi ne soffre, rendendo difficile il quotidiano e il benessere personale. La sua testimonianza ci invita a comprendere meglio questa condizione e l’impatto profondo che può avere sulle persone.

Annalisa: «Sono ancora un po’ complessata, facevo fatica ad accettarmi e piacermi» - Eppure, nell’intervista concessa a Grazia, dove appare sulla cover, la cantante sorprende tutti con una confessione personale: ... corriereadriatico.it

Annalisa annuncia la seconda parte del tour nel 2026 - L’annuncio è arrivato a sorpresa, ma con la solennità delle grandi occasioni. tg24.sky.it

Sarà Annalisa la prima donna a esibirsi in concerto nella nuova Arena Milano a Santa Giulia: la data e i prezzi dei biglietti. - facebook.com facebook

ANNALISA sarà la prima artista donna ad esibirsi all’Arena Milano durante il tour ‘MA NOI SIAMO FUOCO - Capitolo II’ #Annalisa #MaNOISiamoFuoco x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.