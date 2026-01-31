Non fare lo sbronzo kids-proteggi la vita | gioca impara agisci! al via il 2 febbraio la I edizione alla Barra
Lunedì mattina a Salerno parte la prima edizione di
Salerno investe sui più piccoli e lo fa, a partire da lunedì 2 febbraio alle ore 10 alla scuola elementare Barra, con un progetto ambizioso, inclusivo e fortemente educativo. Prende ufficialmente il via “Non Fare lo Sbronzo Kids – Proteggi la vita: gioca, impara, agisci!”, la prima edizione del.🔗 Leggi su Salernotoday.it
