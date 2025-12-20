Papa Leone XIV passa le sue notti insonni a giocare online e su Duolingo per studiare tedesco, lo conferma il fratello John: "Gioca quando si sveglia nel cuore della notte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Papa Leone studia tedesco su Duolingo di notte: l’account identificato dagli utenti. Il fratello conferma le abitudini notturne del Pontefice

Leggi anche: Cosa significa quando il gatto dorme “acciambellato”: perché lo fa anche addosso a noi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La pace sia con tutti voi Verso una pace disarmata e disarmante; Leone XIV: blasfemo giustificare religiosamente violenza e lotta armata; Quella forza che nasce dalla fragilità, Benigni racconta San Pietro; VATICANO Papa: 'Testimoni disarmati e disarmanti di una pace vicina'.

Papa Leone XIV impara il tedesco e gioca online quando non dorme. Il fratello: “Lo trovo sveglio alle tre di notte” - Papa Leone XIV passa le sue notti insonni a giocare online e su Duolingo per studiare tedesco, lo conferma il fratello John: "Gioca quando si sveglia ... fanpage.it