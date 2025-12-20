Papa Leone XIV impara il tedesco e gioca online quando non dorme Il fratello | Lo trovo sveglio alle tre di notte
Papa Leone XIV passa le sue notti insonni a giocare online e su Duolingo per studiare tedesco, lo conferma il fratello John: "Gioca quando si sveglia nel cuore della notte". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La pace sia con tutti voi Verso una pace disarmata e disarmante; Leone XIV: blasfemo giustificare religiosamente violenza e lotta armata; Quella forza che nasce dalla fragilità, Benigni racconta San Pietro; VATICANO Papa: 'Testimoni disarmati e disarmanti di una pace vicina'.
Vatican News. . A partire dalle ore 10.20, in diretta, da piazza San Pietro, l'udienza giubilare di Papa Leone XIV - facebook.com facebook
"Caro Gesù" oggi #20dicembre ore 10.15 su #Tv2000 Canale 28 |157 Sky | App #Play2000 Paolo Minnielli dialoga coi bambini in studio. Parla del Natale partendo dalle parole di Papa Leone XIV I Banzai danno delle idee di giochi natalizi da fare i x.com
