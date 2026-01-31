Anya Taylor-Joy, una delle attrici più note di Hollywood, preferisce stare fuori dai riflettori. Non le piace essere al centro dell’attenzione, anche se la sua fama cresce di giorno in giorno. In un mondo che la celebra, lei sceglie di mantenere un profilo basso e di non apparire troppo in pubblico.

Questo articolo è pubblicato sul numero 5-6 di Vanity Fair in edicola fino al 3 febbraio 2026. Qual è stata la prima volta in cui si è sentita davvero iconica? «Non saprei, forse non ero davvero presente (ride). La bellezza è qualcosa che separo completamente dall'ego: per me è uno stato dell'essere. Ne sono quasi dipendente e la trovo in tutto. Passo le mie giornate a cercarla in ogni dettaglio». Il trucco la fa sentire come se avesse dei superpoteri? «Assolutamente sì. C'è un rituale motivante e costruttivo nel prepararsi: ti metti mentalmente in uno spazio che di per sé è piuttosto innaturale, ma poi ci entri quasi fluttuando.

Non amo essere al centrodell'attenzione

