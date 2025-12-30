Adriana Abascal | Amo Emanuele Filiberto ma non voglio essere l’amante

Adriana Abascal ha recentemente commentato la fine della relazione con Emanuele Filiberto di Savoia, chiarendo alcuni aspetti della vicenda. Dopo le speculazioni e le notizie circolate sulla loro rottura, l’imprenditrice messicana ha voluto condividere la sua posizione, sottolineando i propri sentimenti e precisando alcuni punti sulla propria vita privata. Questa dichiarazione offre un’ulteriore prospettiva sulla vicenda, evitando sensazionalismi e mantenendo un tono rispettoso e sobrio.

Adriana Abascal ha parlato. Dopo la notizia della fine dell’amore con Emanuele Filiberto di Savoia e le conseguenti ipotesi sulle ragioni di questa rottura, alcune delle quali tutt’altro che gentili, l’imprenditrice di origine messicana ha deciso di dire la sua. Lo ha fatto sulle pagine di Chi, in un’intervista che mette a tacere alcune di queste voci. Adriana Abascal spiega perché ha lasciato Emanuele Filiberto. Una delle varie voci messe in circolo sembra provenire, in realtà, dallo stesso entourage di Emanuele Filiberto di Savoia. Adriana Abascal avrebbe posto fine alla relazione per una “questione di titoli”: si sarebbe arrabbiata, in sostanza, perché l’erede di Casa Savoia è ancora sposato con Clotilde Courau e lei, di contro, non avrebbe potuto mai convolare a nozze ricevendo il titolo di principessa. 🔗 Leggi su Dilei.it

