Nonostante gli sforzi, non sempre riusciamo a rivederci in una storia o un personaggio. E’ innegabile, comune, normale oserei dire: non tutte le storie fanno per noi, non tutti i protagonisti e le protagoniste Tuttavia, non è questo il caso. Cannon, ultima fatica di Lee Lai per Coconino Press, è certamente particolare, atipico, fuori dal comune: tratta di una donna queer e della sua quotidianità, e già qui qualcuno potrebbe dirsi “ no, non fa per me. Non potrò mai identificarmici “. Sbagliato, cari lettori. Nulla di più sbagliato. E in questa intervista lucchese – nata tra le quattro mura del nostro piccolo ScreenCave – abbiamo lasciato che fosse proprio Lee Lai a spiegarci come e perché. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lee Lai e il valore dell’empatia, “amo i dettagli, amo la vita domestica, amo trascorrere il tempo con i miei amici”