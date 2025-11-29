Lee Lai e il valore dell’empatia amo i dettagli amo la vita domestica amo trascorrere il tempo con i miei amici
Nonostante gli sforzi, non sempre riusciamo a rivederci in una storia o un personaggio. E’ innegabile, comune, normale oserei dire: non tutte le storie fanno per noi, non tutti i protagonisti e le protagoniste Tuttavia, non è questo il caso. Cannon, ultima fatica di Lee Lai per Coconino Press, è certamente particolare, atipico, fuori dal comune: tratta di una donna queer e della sua quotidianità, e già qui qualcuno potrebbe dirsi “ no, non fa per me. Non potrò mai identificarmici “. Sbagliato, cari lettori. Nulla di più sbagliato. E in questa intervista lucchese – nata tra le quattro mura del nostro piccolo ScreenCave – abbiamo lasciato che fosse proprio Lee Lai a spiegarci come e perché. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Convegno formativo dalle 16 di venerdì 28 novembre all'Auditorium di Isernia: medici e psicoterapeuti a confronto sul valore dell'empatia e del supporto ai malati - facebook.com Vai su Facebook