Bimba di 10 mesi mangia un biscotto all'hashish e finisce in ospedale a Treviso

Una bambina di 10 mesi è stata ricoverata all’ospedale di Treviso dopo aver ingerito un biscotto contenente hashish. Dopo il trattamento in terapia intensiva, è stata trasferita in reparto pediatrico per alcuni giorni. L’incidente evidenzia l’importanza di mantenere i farmaci e sostanze potenzialmente pericolose fuori dalla portata dei bambini.

Durante una festa per famiglie uno dei piccoli invitati, una bimba, si è sentita male. Poi è toccato a un suo amichetto. Uno dopo l’altro una dozzina di bambini fra i 3 mesi e i 10 anni sono stati accompagnati al pronto soccorso del Gaslini. Dai genitori, che poi ha facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.