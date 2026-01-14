Bimba di 10 mesi mangia un biscotto all'hashish e finisce in ospedale a Treviso

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di 10 mesi è stata ricoverata all’ospedale di Treviso dopo aver ingerito un biscotto contenente hashish. Dopo il trattamento in terapia intensiva, è stata trasferita in reparto pediatrico per alcuni giorni. L’incidente evidenzia l’importanza di mantenere i farmaci e sostanze potenzialmente pericolose fuori dalla portata dei bambini.

Una bimba di 10 mesi è stata ricoverata dopo aver ingerito un biscotto all'hashish. Dopo l'osservazione in terapia intensiva è stata ricoverata per diversi giorni in pediatria. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Bimba di 4 mesi trovata morta in casa, la mamma lancia l’allarme: disposta l’autopsia

Leggi anche: Bimbo di 4 anni mangia i biscotti dai nonni e finisce in ospedale: erano alla cannabis, zio in manette

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

bimba 10 mesi mangiaBimba di 10 mesi mangia un biscotto all’hashish e finisce in ospedale a Treviso - Dopo l’osservazione in terapia intensiva è stata ricoverata per diversi giorni in pediatria. fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.