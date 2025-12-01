Firenze Funaro | No alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese Manda messaggi che non giovano alla causa palestinese

E' netta, la sindaca Sara Funaro, sulla contrarietà a riconoscere la cittadinanza onoraria di Firenze a Francesca Albanese. "Pur riconoscendo - ha detto la sindaca - il suo importante lavoro svolto come relatrice Onu, Francesca Albanese in più occasioni ha dimostrato di mandare messaggi che portano a dividere più che unire nella comune causa a difesa del popolo palestinese. Per questo come sindaca della città di Firenze non ritengo opportuno consegnarle la cittadinanza onoraria" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, Funaro: “No alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Manda messaggi che non giovano alla causa palestinese”

