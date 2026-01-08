Si continua a discutere della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

La proposta di conferire la riconoscenza di cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, continua a essere oggetto di discussione pubblica e politica, riflettendo l’interesse e le posizioni divergenti su questa figura e il suo ruolo. La questione rimane aperta, evidenziando l’importanza di un dibattito approfondito e informato su temi di rilevanza internazionale.

Si continua a parlare della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. Lo scorso ottobre, la giurista ha ricevuto la delibera con cui il Comune di Bologna si impegna a conferirle l'onorificenza. La scelta, però, ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Una cittadinanza onoraria da togliere…quella concessa al dittatore Mussolini.

