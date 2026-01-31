Niscemi palazzina di tre piani crolla nel precipizio

Questa mattina a Niscemi si è verificato il crollo di una palazzina di tre piani. L’edificio è scivolato nel precipizio causato dal cedimento del costone, che si era aperto dopo giorni di pioggia. Per ora non ci sono notizie di persone coinvolte, ma i vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area. Intanto, le autorità hanno deciso di costituire una commissione di studio per capire come intervenire e prevenire altri incidenti simili.

A Niscemi, dove piove da 48 ore consecutive, la situazione peggiora di ora in ora. È infatti crollata una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci, una di quelle in bilico sul costone. L'edificio crollato era a pochi metri dall'immagine simbolo dell'auto sul precipizio. Non solo, a causa delle continue precipitazioni e movimenti franosi, altri edifici vicini a quello crollato e in bilico sul costone, sono squarciati. Dall'alto sono visibili negli immobili pezzi di stanze, mobili, elettrodomestici, in alcuni casi si notano foto appese sui muri di famiglie con bambini.

