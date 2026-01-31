Niscemi nuovi crolli di case sul coronamento della frana | il drone

Nuovi crolli si sono verificati sul coronamento della frana che minaccia il centro di Niscemi. Le case in bilico sono state colpite ancora una volta, mentre i tecnici monitorano la situazione. La paura tra i residenti cresce, e le autorità cercano di capire come intervenire prima che la situazione peggiori. Un drone ha aiutato a fotografare l’area e a valutare l’entità dei danni.

Nuovi crolli si sono registrati sul coronamento della frana che sta minacciando il centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Niscemi, nuovi crolli di case sul coronamento della frana: il drone Approfondimenti su Niscemi Crolli A Niscemi le case sull’orlo del precipizio dopo la frana: il video girato dal drone A Niscemi, alcune abitazioni si trovano in condizioni precarie a causa di una recente frana che ha interessato l’altopiano su cui sorge il paese. Niscemi frana ancora, nuovi cedimenti in diretta: automobili e case sospese a metà – Video La situazione a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, continua a peggiorare a causa di un intenso movimento franoso. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Niscemi Crolli Argomenti discussi: Niscemi, case in bilico sull'orlo del precipizio: immagini dal drone; Frana di Niscemi, le immagini prima e dopo la calamità; Niscemi, la frana continua: cosa sta succedendo davvero sotto la collina; La frana di Niscemi vista dai satelliti. La frana di Niscemi: ancora crolli, tra cui una palazzina di tre piani. Le immagini dal droneNel Comune nisseno piove da 48 ore consecutive: le abitazioni si sbriciolano lentamente, fino al cedimento definitivo, come nel caso dell'ultimo crollo, simbolo della grave emergenza in corso ... msn.com Niscemi:la nottata trascorsa tra boati e nuovi crolli.Aggiornamento ore 6.30 Niscemi continua a scivolare sotto il peso di una pioggia che non accenna a diminuire. Nella notte appena trascorsa, nuovi cedimenti e il fragore sinistro dei crolli hanno tenut ... start-news.it Nuovi crolli si sono registrati sul coronamento della frana che sta minacciando il centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Altre porzioni di terreno e di case si sono sbriciolate ulteriormente negli ultimi giorni. Il confronto tra le immagini girate con il - facebook.com facebook #Radioanchio #StefanoMensurati #30gennaio @Radio1Rai H7.30 #Niscemi,cresce la paura,si temono nuovi crolli. Fabio Ciciliano @DPCgov, @ElenaBaiocco, @guidocastelli65, @DoBevilacqua H8.30 Violenza contro le donne. Eleonora Aloise Pegorin,Fra x.com

