Niscemi frana ancora nuovi cedimenti in diretta | automobili e case sospese a metà – Video

La situazione a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, continua a peggiorare a causa di un intenso movimento franoso. Nuovi cedimenti si registrano, con auto e abitazioni sospese, evidenziando la gravità del fenomeno. Le immagini riprese da drone mostrano chiaramente l’entità dei danni e la vulnerabilità del territorio. La comunità si trova ad affrontare un’emergenza che richiede interventi tempestivi e mirati.

Non si ferma l'enorme movimento franoso a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. I cedimenti proseguono, come mostrano le immagini dal drone girate nel primo pomeriggio di martedì 27 gennaio, lasciando case a metà sospese nel vuoto e auto in bilico.

Approfondimenti su Niscemi Frana

A Niscemi, si sono verificati recenti cedimenti del terreno che hanno causato una frana e la conseguente evacuazione di oltre mille persone.

A Niscemi, alcune abitazioni si trovano in condizioni precarie a causa di una recente frana che ha interessato l’altopiano su cui sorge il paese.

Ultime notizie su Niscemi Frana

