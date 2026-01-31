Niscemi la frana si muove | palazzina di tre piani crolla nel precipizio

A Niscemi, la frana continua a muoversi e questa volta ha inghiottito una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci. La pioggia incessante da più di due giorni ha indebolito ulteriormente il terreno, facendo crollare l’edificio nel precipizio. La zona è sotto shock, mentre i soccorritori cercano di capire se ci siano persone sotto le macerie. La situazione resta critica e si teme che altri crolli possano verificarsi nelle prossime ore.

Nuovi crolli a Niscemi, nel nisseno, dove piove da 48 ore consecutive. Una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci è finita nel precipizio, che habgià inghiottito altre abitazioni. L'edificio crollato era a pochi metri dall'immagine simbolo dell'auto rimasta sospesa sull'orlo del precipizio. Intanto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha firmato il decreto di costituzione di una Commissione di studio con il compito, fra l'altro, "di approfondire le cause e l'evoluzione del movimento franoso che interessa il territorio comunale di Niscemi, la velocità del relativo movimento e le condizioni di rischio residuo''.

