Niscemi il sindaco Conti replica al ministro Musumeci | Città parte lesa

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, replica alle parole del ministro Musumeci, definendo la città “parte lesa”. Durante un punto stampa al Comune, Conti ha risposto alle polemiche sulla valutazione del rischio frana, che Musumeci aveva sottolineato. Il sindaco ha affermato che Niscemi non si sente meno coinvolta e che continuerà a tutelare gli interessi della comunità.

(LaPresse) Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha risposto alle polemiche relative alla sottovalutazione del rischio frana indicata dal ministro Nello Musumeci, durante un punto stampa presso il Comune. Conti ha dichiarato che il documento in questione era un aggiornamento del piano P.A.I. già noto, e che il Comune di Niscemi aveva contribuito a modificarlo. “La città di Niscemi è parte lesa, qualora venissero verificate responsabilità”, ha aggiunto, sottolineando di non essere interessato a polemiche ma a una ricostruzione puntuale della vicenda. Il sindaco ha ribadito la sua tranquillità, affermando: “Io vado a letto con la coscienza a posto, i miei cittadini sono i miei unici giudici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

