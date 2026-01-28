Niscemi il sindaco Conti replica a Senaldi | Un appartamento 20mila euro? Abbiamo una dignità non si permetta

Il sindaco di Niscemi, Conti, risponde a Senaldi che aveva commentato un prezzo di 20mila euro per un appartamento. Conti si mostra deciso, sfidando chi ha fatto quella valutazione a venire a Niscemi e trovare una casa a quel prezzo. “Abbiamo una dignità”, dice il primo cittadino, e si dice pronto a pagare il biglietto aereo di chiunque voglia verificare di persona. La polemica si accende sulla questione dei prezzi e del mercato immobiliare locale.

“Avete un collega che ha valutato un immobile a Niscemi 20mila euro. Io gli pago il biglietto dell’aereo a questo signore, venga qui a Niscemi e se trova una casa a 20mila euro la compriamo.” Così il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha replicato ad alcune dichiarazioni pronunciate dal giornalista e condirettore di Libero, Pietro Senaldi, al Tg2. Durante la trasmissione, nella quale si parlava della frana nel paese siciliano e della difficoltà nel trovare nuove soluzioni abitative per gli abitanti sfollati, Senaldi aveva detto che a Niscemi un appartamento “vale 25mila euro”. “Non so dove abiti lui – ha detto il sindaco – ma noi abbiamo una dignità, non si permetta mai più”, ha chiuso il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La frana a Niscemi ha compromesso due delle quattro vie di accesso alla città, lasciando circa 1.

