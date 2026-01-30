frana a niscemi quasi 600 bambini sono rimasti senza scuola attivato il supporto psicologico

Questa mattina a Niscemi, quasi 600 bambini sono rimasti senza scuola dopo una frana che ha danneggiato le strutture. Le autorità hanno subito attivato un supporto psicologico per aiutare studenti e famiglie a gestire lo shock. Un team di circa dieci psicologi dell’Asp di Caltanissetta, guidato dal manager Salvatore Ficarra, si è insediato sul posto per offrire assistenza e supporto. La comunità si prepara a ripartire, concentrandosi sui più piccoli.

Niscemi prova a rialzarsi partendo dai bambini. Si è insediato un team composto da una decina di psicologi inviati dall’Asp di Caltanissetta, guidata dal manager Salvatore Ficarra. « Sono 596 i bambini - spiega Francesca Picone, psicologa del servizio di psicologia dell’emergenza aziendale - rimasti senza la loro scuola distribuiti in 21 classi. Hanno un’età compresa tra i tre e 18 anni; 54 ragazzi di un istituto superiore, hanno perso la loro casa. Chiedono un giocattolo, ma non un giocattolo qualsiasi bensì quello che hanno sempre stretto tra le mani». Ad affermarlo Francesca Picone, psicologa della psicologia dell’emergenza aziendale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

A Niscemi, 530 bambini sono senza scuola a causa delle due frane che hanno colpito le strutture scolastiche a fine gennaio.

La cittadina siciliana di Niscemi, colpita di recente dal ciclone Harry, si trova ora a dover gestire una nuova emergenza.

