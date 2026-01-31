Niscemi crolla una palazzina di tre piani dopo due giorni di pioggia incessante

Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci di Niscemi, dopo due giorni di pioggia incessante. L’edificio si trovava su un costone che da tempo preoccupa gli abitanti e le autorità. Fortunatamente, non ci sono feriti, ma il crollo ha provocato grande paura tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni.

Il cedimento nel quartiere Sante Croci. Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci di Niscemi, una delle zone costruite sul costone che da tempo desta preoccupazione. L'edificio si trovava a pochi metri dal punto diventato simbolo dell'emergenza, dove un'auto è rimasta pericolosamente sospesa sul precipizio. Pioggia ininterrotta da 48 ore. Sul territorio del Nisseno piove senza sosta da circa 48 ore, una condizione che avrebbe aggravato la già fragile stabilità del terreno. L'acqua ha continuato a infiltrarsi, accelerando il processo di erosione che da tempo interessa l'area.

