Questa mattina a Niscemi un palazzo di tre piani è crollato improvvisamente. Da giorni i residenti avevano segnalato crepe e cedimenti lungo il fronte della frana, accompagnati da rumori forti. Alla fine, l’edificio non ha retto e si è sgretolato, creando grande paura tra chi abita nei dintorni. Nessuno si è fatto male, ma i vigili del fuoco hanno evacuato le case vicine per sicurezza. La zona resta sotto stretta sorveglianza in attesa di ulteriori verifiche.

Niscemi continua ad essere avvolta da un clima di incertezza e tensione. Nella giornata di oggi, infatti, un nuovo cedimento: un edificio di tre piani è crollato nel precipizio della città. L’immobile era in bilico da domenica, giorno in cui la massa franosa si è abbattuta sul comune della Sicilia. L’edificio era situato nel quartiere Sante Croci, proprio al margine della zona rossa. Nel frattempo, la pioggia continua a scendere incessantemente a Niscemi da 48 ore. Alcuni edifici adiacenti a quello crollato e anche questi in bilico sul costone, appaiono squarciati. Dall’alto si scorgono frammenti di stanze, arredi, elettrodomestici all’interno degli edifici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Niscemi, crolla palazzo di 3 piani: era in bilico da giorni

Approfondimenti su Niscemi Palazzo Crollo

Questa mattina a Niscemi una palazzina di tre piani è crollata improvvisamente.

Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci a Niscemi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Niscemi Palazzo Crollo

Argomenti discussi: Frana di Niscemi, le immagini prima e dopo la calamità; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Frana a Niscemi, mille sfollati e quartieri evacuati: il terreno continua a cedere; La gente di Niscemi sul burrone e le strade deserte come col Covid: Crolla la nostra storia, doveva accadere prima o poi.

Frana a Niscemi, crolla nel precipizio una palazzina di tre piani: era in bilico da giorniE' crollata una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci, una di quelle in bilico sul costone di Niscemi. L'edificio crollato era a pochi metri dall'immagine simbolo dell'auto sul precipizio. affaritaliani.it

A Niscemi crolla nel precipizio una palazzina di tre piani, in bilico da giorni sul costone e le piogge da 48 ore. Arriva una commissione di esperti: chi ne fa parteUna palazzina di tre piani è crollata nel precipizio nel quartiere Sante Croci di Niscemi, una delle zone che si affacciano sul costone franoso. L’edificio si trovava a pochi metri dall’auto rimasta i ... open.online

Frana Niscemi Crollata una palazzina di 3 piani in bilico sul precipizio - facebook.com facebook

Palazzina di tre piani crolla nel precipizio a Niscemi. Nel paese del Nisseno piove da 48 ore consecutive #ANSA x.com