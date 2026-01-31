Niscemi crolla palazzina di tre piani

Questa pomeriggio a Niscemi, nel quartiere Sante Croci, una palazzina di tre piani è crollata. Piove da due giorni e le condizioni del terreno si sono fatte peggiori, causando il crollo improvviso dell'edificio. Nessuno sembra aver riportato ferite, ma i residenti sono sotto shock. Le forze dell’ordine stanno verificando eventuali danni o rischi per altri immobili vicini. La zona è stata evacuata e i soccorritori sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area.

16.00 Nuovo crollo a Niscemi, nel nisseno, dove piove da 48 ore consecutive. Una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci è finita nel precipizio.Era in bilico sul costone che si è creato con la frana, in piena zona rossa. L'edificio crollato era a pochi metri dall'immagine simbolo dell'auto rimasta sospesa sull'orlo del precipizio. La Protezione civile prevede indagini geotecniche e di monitoraggio strumentale per capire le cause del dissesto.

