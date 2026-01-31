Frana a Niscemi crolla palazzina di tre piani | zona rossa ancora a rischio

Una palazzina di tre piani è crollata questa mattina nel quartiere Sante Croci a Niscemi. L’edificio si trova nella zona rossa, vicino al costone che si è sgretolato alcuni giorni fa. Le squadre di soccorso sono sul posto, ma la zona resta ad alto rischio. Nessuno è rimasto ferito, per ora, ma le autorità hanno deciso di mantenere il divieto di accesso per evitare altri incidenti. La situazione resta delicata, e tutti aspettano che arrivino le verifiche tecniche per capire se si può intervenire in sicurezza.

