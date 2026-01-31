Frana a Niscemi crolla palazzina di tre piani | zona rossa ancora a rischio

Una palazzina di tre piani è crollata questa mattina nel quartiere Sante Croci a Niscemi. L’edificio si trova nella zona rossa, vicino al costone che si è sgretolato alcuni giorni fa. Le squadre di soccorso sono sul posto, ma la zona resta ad alto rischio. Nessuno è rimasto ferito, per ora, ma le autorità hanno deciso di mantenere il divieto di accesso per evitare altri incidenti. La situazione resta delicata, e tutti aspettano che arrivino le verifiche tecniche per capire se si può intervenire in sicurezza.

Una palazzina di tre piani è crollata a Niscemi, nel quartiere Sante Croci, in piena zona rossa, a pochi metri dal costone già colpito dalla frana dei giorni scorsi. L’edificio, instabile e in bilico sul precipizio, ha ceduto sotto il peso del terreno reso instabile dalle piogge incessanti, creando scene drammatiche che hanno coinvolto anche altri edifici adiacenti. Edifici e auto in bilico sul costone. La frana a Niscemi ha già provocato nei giorni scorsi cedimenti del terreno e forti boati che hanno allarmato i residenti. Dall’alto, i soccorritori hanno potuto osservare pezzi di stanze, mobili e persino fotografie ancora appese alle pareti nelle abitazioni lesionate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

