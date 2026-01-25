Baldanzi si è unito al Genoa in prestito dalla Roma, con un'opzione di riscatto. La sua presenza in campo può influenzare le scelte nel fantacalcio, considerando i suoi numeri e la quotazione attuale. Analizziamo come questa nuova avventura possa incidere sul suo rendimento e sulle strategie di chi lo ha già inserito o sta pensando di farlo. Ecco un quadro aggiornato delle sue prestazioni e delle opportunità nel fantacalcio.

Tommaso Baldanzi è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Dopo un lungo corteggiamento, il club rossoblù e Daniele De Rossi accolgono così un rinforzo di qualità per il reparto offensivo. Trequartista di grande estro e fantasia, Baldanzi era già stato elogiato dal tecnico nella conferenza stampa pre-Bologna, pur senza sbilanciarsi in attesa dell’annuncio ufficiale: "È un ragazzo a cui tengo molto, vedo tantissimo in lui". L’esperienza alla Roma non è mai davvero decollata. Anche sotto la gestione Gasperini lo spazio è stato limitato: in questa stagione un solo gol in 9 partite a voto. Andamento simile anche lo scorso anno, chiuso con appena 5 presenze da titolare e ben 26 ingressi a gara in corso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Baldanzi al Genoa, come cambia al fanta? La quotazione e i suoi numeri

