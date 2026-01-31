new york esclusa la pena di morte per mangione

Luigi Mangione, l’uomo accusato dell’omicidio del CEO di UnitedHealthCare Brian Thompson, non dovrà affrontare la pena di morte a New York. La decisione è stata presa dalle autorità locali, che hanno escluso questa possibilità nel suo caso.

Luigi Mangione, l’uomo accusato dell’omicidio del CEO di UnitedHealthCare Brian Thompson, non sarà sottoposto alla pena di morte a New York. La decisione è stata presa dalla giudice del tribunale di Manhattan che ha deciso di escludere l’ergastolo con possibilità di libertà condizionata, riconducendo il caso a una procedura che prevede solo la reclusione a vita senza possibilità di scarcerazione. L’udienza si è svolta nel corso di un’arringa legale tenutasi a dicembre 2025, durante la quale Mangione è apparso in aula davanti al giudice per una discussione sulla legittimità delle prove raccolte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Luigi Mangione, se viene condannato per l’omicidio di Brian Thompson, non rischierà la pena di morte.

