Luigi Mangione esclusa la pena di morte nel caso per l’omicidio di Brian Thompson

Luigi Mangione, se viene condannato per l’omicidio di Brian Thompson, non rischierà la pena di morte. La notizia arriva dopo che si è deciso di escludere questa possibilità nel processo. L’omicidio del ceo di UnitedHealthcare si è verificato a New York nel dicembre 2024.

Luigi Mangione, se condannato per l’ omicidio del ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson avvenuto nel dicembre 2024 a New York, non rischierà la pena di morte. Lo ha stabilito la giudice federale Margaret Garnett, segnando una sconfitta per i procuratori federali, che si erano mostrati irremovibili nel voler perseguire la pena capitale in questo caso. Le motivazioni della giudice. Garnett ha respinto l’ accusa federale di omicidio che avrebbe consentito ai procuratori di chiedere la pena capitale, ritenendola tecnicamente viziata. Ha scritto di averlo fatto per “escludere la pena di morte come pena disponibile da prendere in considerazione dalla giuria” nel valutare se condannare Mangione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Luigi Mangione è a processo per l'omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di United Healthcare.

Un video inedito, registrato dalla bodycam di un agente, mostra i primi momenti dell’intervento della polizia in Pennsylvania all’interno di un McDonald’s, durante il quale Luigi Mangione, sospettato dell’omicidio Thompson, viene fermato e arrestato.

