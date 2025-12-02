Luigi Mangione torna in tribunale per l’udienza preliminare | il killer di New York rischia la pena di morte

A volte basta un dettaglio minimo per alterare il corso di un’indagine. Nel caso di Luigi Mangione — il 27enne italoamericano accusato dell’esecuzione dell’amministratore delegato di UnitedHealthCare, Brian Thompson — quel dettaglio sono state le sopracciglia. Folte, riconoscibilissime anche sopra la mascherina, hanno attirato l’attenzione di clienti e dipendenti di un McDonald’s di Altoona, in Pennsylvania, convinti di trovarsi davanti al presunto omicida ricercato a New York. Il particolare è riemerso ieri in udienza alla Corte Suprema di Manhattan, dove è stata riprodotta la chiamata al 911 che diede il via all’arresto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Luigi Mangione torna in tribunale per l’udienza preliminare: il killer di New York rischia la pena di morte

