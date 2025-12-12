segro affitta a due torri 15mila metri quadrati

Segro, società leader nel settore immobiliare logistico, annuncia la firma di un accordo di locazione con Due Torri Spa per un immobile di 15.000 metri quadrati all’interno dell’Interporto di Bologna. L’operazione rafforza la presenza di Segro nel mercato logistico italiano, valorizzando una delle aree più strategiche del Nord Italia.

Segro, società specializzata nel settore immobiliare logistico, ha sottoscritto un accordo di locazione con Due Torri Spa, operatore del gruppo Franceschelli, su un immobile di 15mila metri quadrati all’interno dell’Interporto di Bologna. L’edificio è dotato di un impianto fotovoltaico di oltre 500 kWp, che consentirà di ridurre i costi energetici e le emissioni di carbonio. Circondato da aree verdi comuni e dotato di parcheggi con colonnine di ricarica per veicoli elettrici, l’immobile sorge in un hub in cui Segro è già presente con 13 immobili di proprietà, per un totale di 240.000 metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it