Coworking apre a Parma il primo Regus da 500 metri quadrati in viale Mentana

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma apre il primo spazio di coworking Regus di 500 metri quadrati in viale Mentana. International Workplace Group (IWG), leader globale negli ambienti di lavoro flessibili, ha collaborato con Piacentina Immobili Urbani per ampliare l’offerta di spazi professionali nella città. Questa nuova struttura mira a rispondere alle esigenze di professionisti e aziende in cerca di soluzioni di lavoro moderne e flessibili.

Il mercato degli uffici a Parma si arricchisce di una nuova offerta. International Workplace Group (IWG), leader mondiale degli spazi di lavoro flessibili, in partnership con Piacentina Immobili Urbani – P.i.u. S.p.a. annuncia l'apertura del suo primo centro a marchio Regus in città, che sorgerà. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

