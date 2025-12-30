Coworking apre a Parma il primo Regus da 500 metri quadrati in viale Mentana

A Parma apre il primo spazio di coworking Regus di 500 metri quadrati in viale Mentana. International Workplace Group (IWG), leader globale negli ambienti di lavoro flessibili, ha collaborato con Piacentina Immobili Urbani per ampliare l’offerta di spazi professionali nella città. Questa nuova struttura mira a rispondere alle esigenze di professionisti e aziende in cerca di soluzioni di lavoro moderne e flessibili.

A Pula nasce un nuovo spazio per studiare, lavorare, incontrarsi e creare. Il Nora Hub apre le sue porte: un’aula studio e coworking moderna, luminosa e pensata per rispondere alle esigenze di studenti, professionisti e di tutta la comunità. Wi-Fi veloce, posta - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.