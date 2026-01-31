Anno giudiziario 2026 cerimonia d’apertura a Firenze | allarme per infortuni sul lavoro criminalità cinese cyber bullismo

Questa mattina si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario 2026 a Firenze con una cerimonia che ha richiamato l’attenzione su diversi problemi. La presidente reggente della Corte d’Appello, Isabella Mariani, ha parlato di un aumento degli infortuni sul lavoro, di casi di criminalità cinese e di episodi di cyberbullismo. La città si prepara a affrontare queste sfide, mentre le forze dell’ordine e il sistema giudiziario cercano di rispondere alle esigenze crescenti della comunità.

Cerimonia d'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2026 per il distretto toscano, presieduta dalla presidente reggente della Corte d'Appello di Firenze, Isabella Mariani. Dopo la sua relazione è intervenuto il procuratore generale, Ettore Squillace Greco. Presenti il rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Papa, il rappresentante del Ministero della Giustizia, Antonio Sangermano, e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Sergio Paparo, la sindaca Sara Funaro e i parlamentari della circoscrizione

