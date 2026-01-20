Alvaro Arbeloa ha attirato l’attenzione con le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa post-partita del Real Madrid. In particolare, le sue affermazioni sui fischi a Florentino Perez hanno sollevato polemiche, portando Fernando Valdano a criticare pubblicamente l’ex giocatore. La disputa evidenzia come alcune dichiarazioni possano influire sull’immagine del club, rivelando tensioni e questioni politiche interne.

La conferenza stampa di Alvaro Arbeloa dopo il successo del Real Madrid sul Levante (2-0) continua a far parlare di sé, soprattutto per il riferimento ai fischi ricevuti da Florentino Perez. Le critiche alle parole di Arbeloa sono arrivate da Jorge Valdano. Ne parla Mundo Deportivo. Valdano critica le parole di Arbeloa: i dettagli. Si legge su Mundo Deportivo: Arbeloa aveva dichiarato: «So da dove vengono. I fischi non sono di persone che non vogliono Florentino, sono di persone che non vogliono bene al Real Madrid. Non mi inganneranno», ha detto il nuovo tecnico del Real, sottolineando con fermezza che Florentino è “la persona più importante del club insieme a Santiago Bernabéu”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Valdano critica Arbeloa: «Ha rivelato battaglie politiche intorno al Real Madrid, sporca l’immagine del club»

