Controlli dei forestali nei negozi e ristoranti del novarese | oltre 50mila euro di multe

Sono una trentina i ristoranti e i negozi finiti nel mirino dei carabinieri forestali, che nel mese di novembre hanno effettuato diversi controlli negli esercizi commerciali del novarese, elevando multe per un totale di 55mila euro e sequetrando 350 chili di prodotti alimentari, tra cui carne. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

