La figura di Bill Gates torna sotto i riflettori dopo la pubblicazione di migliaia di documenti contenuti negli

Oltre tre milioni di pagine, circa 10mila video e 180mila immagini, molto il materiale pedopornografico. Il pozzo nero degli «Epstein Files», i documenti ancora secretati sul finanziere pedofilo, viene definitivamente (?) svuotato dal dipartimento di Giustizia americano. La Casa Bianca manda davanti alle telecamere il vice procuratore generale Todd Blanche, ex avvocato personale di Donald Trump, ad annunciare la pubblicazione del nuovo materiale. È significativo che non ci sia la ministra della Giustizia Pam Bondi, che a suo tempo aveva promesso la massima trasparenza, salvo poi fare marcia indietro e attirare sull’amministrazione e sul presidente un’ondata di critiche bipartisan senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Negli "Epstein files" spunta Bill Gates: la malattia venerea dalla ragazza russa

Approfondimenti su Epstein Files

Bill Gates finisce sotto i riflettori dopo le ultime rivelazioni.

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici oltre 3 milioni di nuovi documenti sul caso Epstein.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Epstein Files

Argomenti discussi: Nei file Epstein spunta Bill Gates: Contagiato da donne russe, curò Melinda di nascosto; Musk, la mail a Epstein che imbarazza Mr X; Negli Epstein files spunta Bill Gates: la malattia venerea dalla ragazza russa; Altri tre milioni di Epstein file, c'è anche il caso della malattia di Bill Gates.

Le 12 accuse di stupro a Donald Trump negli Epstein FilesUna lista compilata dall'Fbi. E la violenza sessuale di una 13enne. Con presentazione di Ghislaine Maxwell. Il miliardario pedofilo si descriveva «arrabbiato perché era stato Trump a togliere la vergi ... open.online

Altri 3 milioni di Epstein file, il caso della malattia contratta da GatesTre milioni di pagine, 2.000 video e 180.000 foto sul caso Jeffrey Epstein. ansa.it

Un nuovo insieme di fascicoli relativi all'indagine su Jeffrey Epstein contiene documenti che fanno riferimento al presidente Donald Trump e ad altre figure di rilievo, tra cui il cofondatore diMicrosoft Bill Gates e il miliardario britannico Richard Branson. Nessun - facebook.com facebook