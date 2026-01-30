Caso Epstein Bill Gates sotto attacco | Malattia venerea da ragazze russe Antibiotici di nascosto a Melinda

Bill Gates finisce sotto i riflettori dopo le ultime rivelazioni. Secondo alcune fonti, avrebbe avuto rapporti con ragazze russe e avrebbe preso antibiotici in segreto, anche mentre era sposato con Melinda. Le indagini si concentrano su questi dettagli, che alimentano nuovi sospetti sul suo ruolo nel caso Epstein. La vicenda si fa sempre più complicata e rischia di coinvolgere anche figure di alto livello.

Washington, 30 gennaio 2026 – Tre milioni di pagine, 2.000 video e 180.000 foto sul caso Jeffrey Epstein. È il maxi dossier pubblicato oggi dal Dipartimento della Giustizia Usa che – a più di un mese dal termine del 19 dicembre – ha reso noto altre carte sull'ex finanziere pedofilo. C’èp an che materiale pornografico trovato nei dispositivi del finanziere suicida in carcere. Se il nome di Trump che compare nelle carte non è una novità, la bomba di oggi riguarda Bill Gates, co-fondatore di Microsoft, osannato nel mondo come un grande filantropo. Secondo il testo di una e-mail di Epstein pubblicata dal quotidiano britannico Daily Mail, Gates s arebbe rimasto contagiato da una malattia venerea dopo esser andato a letto con ragazze russe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Epstein, Bill Gates sotto attacco: “Malattia venerea da ragazze russe. Antibiotici di nascosto a Melinda” Approfondimenti su Bill Gates Jeffrey Epstein Nuovi documenti di Epstein: la malattia venerea di Bill Gates e gli antibiotici per la moglie Melinda Nuovi documenti di Epstein svelano dettagli sulla salute di Bill Gates e sulla vita di Melinda. Caso Epstein, il Dipartimento di Giustizia pubblica 3 milioni di nuovi file. Spunta una mail su Bill Gates: «Malattia venerea dopo il sesso con ragazze russe» Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici oltre 3 milioni di nuovi documenti sul caso Epstein. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Bill Gates Jeffrey Epstein Argomenti discussi: Alex Pretti, l'analisi video della Cnn: ecco i due agenti federali che gli hanno sparato mentre era a terra disarmato; Nuove foto di Epstein rivelano legami con personaggi potenti: Trump, Clinton e altri; Caso Epstein, la Camera Usa avvia procedimento contro i Clinton per aver rifiutato di testimoniare, rischio multa $100mila e la reclusione; Ventinove soci di Epstein sono stati protetti dal governo degli Stati Uniti, sostiene Maxwell. Caso Epstein, Bill Gates sotto attacco: Malattia venerea da ragazze russe. Antibiotici di nascosto a MelindaPubblicati 3 milioni di nuovi file, 2mila video e 180mila foto dal Dipartimento di Giustizia Usa. Trump citato in 3.200 carte. Musk chiese al finanziere: Quando posso venire sulla tua isola?. Bonifi ... msn.com Caso Epstein, Bill Gates nella bufera: Contrasse malattia sessualmente trasmissibile da rapporti con ragazza russeTra i documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia Usa analizzati dal Daily Mail, anche email del finanziare in cui denunciava i presunti tradimenti del fondatore di Microsoft. adnkronos.com Caso Epstein, tre milioni di pagine e duemila video in pubblicazione https://tg.la7.it/esteri/caso-epstein-pubblicate-milioni-pagine-video-aggiornamenti-30-01-2026-251816 - facebook.com facebook Caso Epstein, nuovi documenti: pubblicate oltre 3 milioni di pagine x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.